مصر تسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى اليمن

تضامنًا مع الشعب اليمنى الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم اليوم تسليم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية المصرية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق، والتي سيتم إرسالها على دفعتين مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.



وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية نسقت مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، على أن يتم إرسال الشحنة الثانية يوم 9 أبريل 2018.



شارك في مراسم إرسال المساعدات كل من السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وناصر محسن ناصر باعوم، وزير الصحة اليمنى، ومحمد على مارم، السفير اليمنى فى القاهرة، بحضور ممثلين عن باقي الوزارات والجهات المصرية المعنية.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفير ناصر حمدى، سفير مصر لدى السعودية، وغير المقيم باليمن سيقوم باستقبال المساعدات فى الرياض وتسليمها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لنقلها إلى اليمن.



وسبق لمصر إرسال شحنات إنسانية لليمن فى إطار العلاقات الوطيدة والتاريخية التى تجمع مصر باليمن الشقيق، وإيمانًا منها بأهمية مساندة الشعب اليمنى فى محنته الراهنة.



