رفع درجة الاستعداد القصوى بالشرقية قبل أعياد الربيع والأقباط

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لتلقى شكاوى المواطنين على مدى اليوم الكامل، واتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع مسئولى القطاعات المعنية لحل المشكلات.



وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد الأقباط، مشددًا على ضرورة رفع كل الإشغالات حول محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهاتو والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.



وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على القائمين على الحدائق والأماكن الترفيهية والمتنزهات والتي تشهد كثافات عالية من المواطنين بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وجاهزيتها لاستقبال المواطنين لقضاء يوم ترفيهى والاحتفال بعيد شم النسيم والإبلاغ فور الاشتباه فى أي جسم غريب لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة.



وأوضح أنه تم التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى برفع حالة الطوارئ وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومصانع تصنيع الرنجة والأسماك المدخنة، للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



من جانبه، أعلن الدكتور حسام أبوساطى، وكيل وزارة الصحة، عن رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات وخاصة في الاستقبال والطوارئ ووحدات الإسعاف وبنوك الدم ومراكز علاج التسمم وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة والأمصال المعالجة لحالات التسمم فى احتفالات شم النسيم.



وشدد على أنه فى حالة شعور أي مواطن بأعراض معوية أو دوخة بعد تناول وجبات شم النسيم (الأسماك المملحة) فعليه الإسراع فورًا إلى المستشفى لمتابعة الحالة صحيًا بالمحاليل والأمصال حتى لا يحدث أى حالات تسمم.



وأعلن المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن التصدى لمحاولات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية واستغلال انشغال الأجهزة التنفيذية في الاستعداد لأعياد شم النسيم والأخوة الأقباط، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وعن مديرية أمن الشرقية، فقد أعلنت عن وضع خطة أمنية لتأمين الكنائس وأداء الصلوات وتأمين الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى بالشوارع ومواقف السيارات وضبط أى مركبات مخالفة وتكثيف الحملات الأمنية على الأسواق بالتعاون مع الإدارات التموينية للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.



كما تم وضع خطة انتشار لقوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لضبط أى حالات تحرش أو مضايقات للمارة والمحتفلين بالشوارع.