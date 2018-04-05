«جمعية الاستثمار» تُوقع بروتوكول تعليمى مع «SMS EGYPT»
أعلنت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، تدشين علاقة تعاونية وتوقيع بروتوكول تعليمي مع شركة (SmS Egypt) للتدريب على أسواق المال ليكون شريك وتعليمي في الإسكندرية الذي يأتي في إطار الاحتفال باليوبيل البلاتيني لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.
يهدف هذا البروتوكول إلى تحديد إطار تلك العلاقة بقيام شركة SmS Egypt للتدريب على أسواق المال بتنظيم وتنسيق وتسويق جميع البرامج التدريبية الخاصة بها في محافظة الاسكندرية وكذلك يتفق الطرفان على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات القصيرة بشأن مختلف المسائل الاقتصادية بالإسكندرية.