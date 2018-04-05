القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 11:27 ص

«جمعية الاستثمار» تُوقع بروتوكول تعليمى مع «SMS EGYPT»

شركة (SmS Egypt
شركة (SmS Egypt
راندا التوني
dostor.org/2117886

أعلنت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، تدشين علاقة تعاونية وتوقيع بروتوكول تعليمي مع شركة (SmS Egypt) للتدريب على أسواق المال ليكون شريك وتعليمي في الإسكندرية الذي يأتي في إطار الاحتفال باليوبيل البلاتيني لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

يهدف هذا البروتوكول إلى تحديد إطار تلك العلاقة بقيام شركة SmS Egypt للتدريب على أسواق المال بتنظيم وتنسيق وتسويق جميع البرامج التدريبية الخاصة بها في محافظة الاسكندرية وكذلك يتفق الطرفان على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات القصيرة بشأن مختلف المسائل الاقتصادية بالإسكندرية.

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