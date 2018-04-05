«المطيرى»: فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

قال فايز المطيرى، مدير عام منظمة العمل العربية، إن هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المنظمة تحاول تقليص الفجوة بينهم.



وأضاف -خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المنظمة بالقاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 لمؤتمر العمل العربى- أن المنظمة تحاول من خلال التدريب واستخدام التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحديثة القضاء على تلك الفجوة، مشيرًا إلى أن المنظمة تضع الخطط ولكن الدول هي من تقوم بتنفيذها.



وأوضح أن الجزائر طلبت خلال الأيام الماضية تدريب موظفيها على الشبكة العربية المعلوماتية عن العمل العربي، مضيفا أن كل دولة لها حرية الإفصاح وهي الوحيدة القادرة على وضع البيانات الخاصة بها.