مكتبة الإسكندرية تُكرّم أبطال حرب الاستنزاف

كرمت مكتبة الإسكندرية، أبطال القوات البحرية المصرية لحرب الاستنزاف، على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب في دورته الرابعة عشرة.



حضر التكريم اللواء حامد فتوح المسئول عن فريق الصاعقة البحرية، والذى اشترك فى عمليات خلف خطوط العدو لمدة ستة أشهر، واللواء عبدالمجيد عزب وكان مسئولا عن فريق الغواصات بالقوات البحرية، واشترك فى تدمير الغواصة الإسرائيلية "دكار".



وقالت منال المغربى، المنسق العام لمجموعة 73 مؤرخين، إن مؤسسة 73 أنشئت عام 2008، بهدف التصدى للتشويش المتعمد من إسرائيل، وتكونت المجموعة لتعريف الشباب الصاعد بأهم ما قدمته البلاد في حرب 73 وما قبلها وما بعدها، ودور المؤسسة هو توعية الشباب وتعريفهم بالأبطال الحقيقيين الذين أنقذوا البلاد.



وأضافت "نمتلك قناة على اليوتيوب بها 242 فيديو، وهناك 150 فيديو لم تنشر بعد، وهى فيديوهات نادرة حصلنا عليها بصعوبة كبيرة".



وقال اللواء عبدالمجيد عزب، إن اليهود فى يوم 6 يونيو أعلنوا وقف إطلاق النار، وهو من كان مسئولا عن إغراق الغواصة الثانية (دكار) وحارب ودرب أيضا طلبة ضباط المجموعة البحرية، وأثناء عودتهم قال طالب لزميله الرقيب أول إبراهيم "هناك شىء فى المياه فى منطقة ممنوع الغوص فيها" فأعطى أوامر بالهجوم لأنه اكتشف أن هذه المنطقة معادية لهم، ووجهت مقدمة السفينة على الهدف على عمق 18 قامة والبحرية المصرية هى السبب الأساسى فى غرق (دكار).



وأضاف عزب أنه ورد إليه، وهو بلندن، معلومات من العساكر الإنجليز بأن الجيش المصرى سيفقد ألفي قتيل لعبور قناة السويس، ولكن الجيش المصرى عبر قناة السويس بخسارة 200 فرد فقط".