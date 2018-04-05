«بسبب غزالتين».. الحبس 5 سنوات للممثل الهندى سلمان خان

حكمت محكمة هندية، اليوم الخميس، على الفنان الهندي سلمان خان، بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة قدرها 10 آلاف روبية، بتهمة صيد الحيوانات غير المشروع.



وأدين «خان» بقتل اثنين من الغزال الأسود، في سبتمبرعام 1998، أثناء إطلاق النار في فيلم ببوليوود، ويواجه سلمان خان، البالغ من العمر 52 عاما، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إلا أنه من الممكن الخروج من القضية بكفالة، وفقا لصحيفة «هندوستان تايمز».



وحسب الصحيفة الهندية، اعتقل سلمان خان من قبل محكمة جودبور، في حين أن المحكمة أوقفت الجهات الفاعلة الأخرى في قضية عام 1998.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفنان الهندي، المتصدر البوكس أوفيس للأفلام الهندية، تم القبض عليه اليوم الخميس، فيما تم تبرئة عدد من الممثلين الآخرين من القضية، ومن بينهم الفنان الهندي سيف على خان، زوج الفنانة الهندية الشهيرة كارينا كابور، وسونالي بيندر، وتابو ونيلام كوثاري، وغيرهم.



يذكر أنه بدأت المحاكمة في القضية في مايو 2013، وقد تم فحص ما لا يقل عن 28 شاهدًا من جانب الادعاء، للنظر فيها.



وقد تم الانتهاء من المرافعات النهائية للقضية 28 مارس الماضي، وبعدها قام القاضي القضائي الرئيسي ديف كومار خاتري بحجز الحكم ليوم الخميس.

