«عبدالغفار»: دراسة احتياجات سوق العمل بالتعاون مع التخطيط

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحقيق التكامل والترابط بين البحث العلمي واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال التعاون الوثيق بين أجهزة الدولة بعضها البعض من واقع المجالس المتخصصة واستغلال إمكانياتها من أجل خدمة خطط الدولة.



وقال "عبدالغفار" - على هامش توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأكاديمية البحث العلمي بهدف إنشاء شبكة قومية تضم كل حاضنات الأعمال على مستوى المحافظات- إن البروتوكول يهدف إلي تكليف اللجان العلمية المتخصصة وعددها 12 لجنة تضم علماء في كافة المجالات بإعداد دراسات بحثية موسعة عن التخصصات والوظائف المطلوبة محليًا وعالميًا خلال السنوات العشر القادمة والتخصصات الأخرى المهددة بالاندثار خلال الفترة نفسها، تحسبًا لثورة صناعية متوقع حدوثها الفترة القادمة.



وأضاف أن إنشاء شبكة قومية تضم حاضنات الأعمال توجه حكومي الهدف منه تكامل الجهود وصولًا إلى مظلة واحدة على مستوى الجمهورية تشمل حاضنات الأعمال بكافة قطاعات الدولة العاملة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، بهدف تشجيع فكر ريادة الأعمال والعمل الحر، مضيفا أن لا تستطيع أي دولة في الدنيا توظيف كل خريجيها لكن من المهم أن نوصل هذا الفكر للشباب حول خلق فرص عمل بدلًا من انتظار فرصة عمل حكومية.