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الثقافة
الخميس 05/أبريل/2018 - 11:18 ص

«خناقة» بين النحاس باشا وكامل الشناوي لهذا السبب

مصطفى النحاس باشا
مصطفى النحاس باشا
زينب إبراهيم
dostor.org/2117876

ذكرت الكاتبة الصحفية "روز اليوسف"، في مذكراتها، أن الشاعر الكبير "كامل الشناوي" رافق "مصطفى النحاس باشا" ذات مرة إلى الصعيد مندوبًا عن صحيفة روزاليوسف، وأثناء الرحلة دُعي النحاس إلى مأدبة في عوامة راسية على النيل، وكان يصل العوامة بالشاطئ لوح من الخشب الرقيق يجب أن يعبر عليه أي شخص حتى يصل إلى العوامة، وهو لا يحتمل أن يمر عليه أكثر من شخص دفعة واحدة.

وتابعت روز اليوسف: وتقدم النحاس ليعبر إلى العوامة، وقد رفع في يمينه مظلته، وسار في بطء شديد حتى لا يختل توازنه على قطعة الخشب الرقيقة فيقع في الماء، وبينما هو في وسط الطريق، شعر باللوح الخشبي يهتز به بشدة، حتى كاد يفقد توازنه، فاستدار إلى الخلف ليرى كامل الشناوي يسير بجسده البدين على اللوح، ولم يتمالك النحاس النحاس أعصابه من جراء ما استبد به من خوف وما كاد يتعرض له من الوقوع في الماء، فشهر مظلته في يده، واستدار ليضرب كامل الشناوي.

وتابعت: وجرى كامل في خفة غريبة إلى الشاطئ والنحاس يجري وراءه يريد أن يضربه.. ولست أدري هل استطاع النحاس أن يضربه حقا، أم حال بينهما بعض الحاضرين.

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