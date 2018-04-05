«قرقاش»: القمة الثلاثية حول سوريا دليل صارخ على حال العرب

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن القمة الروسية الإيرانية التركية، التي عقدت لبحث الأوضاع في سوريا، هى دليل صارخ على تدهور أحوال العالم العربى، مشددًا على ضرورة حل الأزمة من خلال النطاق العربي فقط، بعيدًا عن أي محاور إقليمية.



وكتب قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "توتير": "الاجتماع الثلاثي حول سوريا والذي لم يضم أي أطراف سورية أو عربية دليل صارخ على حال العالم العربي، عودة الدور هو في التلاحم والتعاون والتواصل العربي بعيدًا عن المحاور الإقليمية، دروس مؤلمة لا بد من أن نتعظ منها."



وكانت روسيا وتركيا وإيران، قد عقدوا أمس الأربعاء، قمة ثلاثية في أنقرة لمناقشة الأزمة السورية، بحضور كل من؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.