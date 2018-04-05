القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
عالم
الخميس 05/أبريل/2018 - 11:18 ص

«قرقاش»: القمة الثلاثية حول سوريا دليل صارخ على حال العرب

أنور قرقاش
أنور قرقاش
نيفين أشرف
dostor.org/2117875

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن القمة الروسية الإيرانية التركية، التي عقدت لبحث الأوضاع في سوريا، هى دليل صارخ على تدهور أحوال العالم العربى، مشددًا على ضرورة حل الأزمة من خلال النطاق العربي فقط، بعيدًا عن أي محاور إقليمية.

وكتب قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "توتير": "الاجتماع الثلاثي حول سوريا والذي لم يضم أي أطراف سورية أو عربية دليل صارخ على حال العالم العربي، عودة الدور هو في التلاحم والتعاون والتواصل العربي بعيدًا عن المحاور الإقليمية، دروس مؤلمة لا بد من أن نتعظ منها."

وكانت روسيا وتركيا وإيران، قد عقدوا أمس الأربعاء، قمة ثلاثية في أنقرة لمناقشة الأزمة السورية، بحضور كل من؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

«قرقاش»: القمة الثلاثية حول سوريا دليل صارخ على حال العرب
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ يوم

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ يومين

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ يومين

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

منذ 3 أيام

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر

منذ 3 أيام

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم

الآن

«الزراعة» تواصل استعداداتها لشم النسيم

اليوم.. إعلان قرعة حج الجمعيات

«القوى العاملة»: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

«التمويل الأجنبي» و«أحداث عنف حلوان».. أبرز محاكمات اليوم

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

ألبومات الصور

بالفيديو.. برامج «حدائق القاهرة» استعدادًا لشم النسيم

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

كشكول

ننشر أسماء ترقيات معيدي جامعة الأزهر لمدرس مساعد

"تعليم القاهرة" تحتفل بختام العروض الرياضية بالمديرية

"الإفتاء" تُحرِّم المشاركة في لعبة "الحوت الأزرق"

انفوجراف: حملات تطعيم طلاب المدارس

"حماية المرأة وآليات التمكين" ندوة بجامعة قناة السويس

الأمصار

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية 5-4-2018

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أبرز عناوين الصحف الباكستانية 5-4-2018

تركيا: مقتل 4 من حزب العمال الكردستاني

منوعات

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك