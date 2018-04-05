اليوم.. انطلاق مفاوضات «التُساعية» لسد النهضة

تنطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، جلسة المفاوضات التُساعية لبحث الآثار السلبية لبناء سد النهضة الأثيوبي، بحضور وزراء الرى والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدول الثلاث، عقب تأجيل الاجتماع بعد الاضطرابات التى حدثت فى أثيوبيا.



يأتي ذلك في أعقاب فشل اجتماعات للجنة الوطنية الثلاثية لبحث آثار بناء السد، خاصة فى ظل إصرار أثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص على سبيل المثال علي أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة.