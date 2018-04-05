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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:48 ص

«الإدارية» تحيل 19 من قيادات «النصر للبترول» للمحاكمة العاجلة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2117746

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 121 لسنة 60 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل جرت فصولها داخل شركة النصر للبترول ترتب عليها وفاة أحد السائقين وخسائر مادية بلغت 35.3 مليون جنيه نتيجة نشوب حريق ضخم بالشركة بسبب إهمال وتقصير المتهمين في أداء عملهم، وأحيل 19 من قيادات الشركة للمحاكمة العاجلة.

وكان المستشار مجدي فكري نافع، مدير النيابة الإدارية بالسويس، بالقسم الثاني، تلقى بلاغًا من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول بشأن حادث حريق داخل الشركة أدى إلى حدوث خسائر بشرية متمثلة في وفاة بشير سعد بشير، السائق بالشركة، وتلفيات بلغت قيمتها 35.3 مليون جنيه، مشيرًا إلى صدور حكم جنائي نهائي بإدانة جميع المتهمين.

وكشف التقرير المبدئي عن حادث الحريق وجود خسائر بشرية، ومادية متمثلة في وفاة قائد السيارة دبل كابينة، وجدي بشير سعد، واحتراق عدد 6 صهاريج، و2 سيارة إطفاء، وسيارة نصف نقل دبل كابينة، وكميات من نافتا تصدير تقدر بحوالي 400 طن تقريبًا، و3 فورك وونش كروب 70 طن و1 رأس جرار نصر 65 و2 سيارة فيات تنك مياه، و3 أتوبيس نصر سياحي، و2 أتوبيس تام، و5 ميني باص نيسان 18 راكب، و2 ميكروباص جي إم إي 14 راكب، ولوري نصر وأجزاء من رأس جرار أفيكو.

وتضمنت مذكرة المستشار مروة عبد التواب، رئيس النيابة، أن فحص اللجنة الرباعية المشكلة من المتخصصين بالحماية المدنية والسلام والصحة المهنية والهيئة العامة للبترول وكلية هندسة البترول بجامعة عين شمس أثبت أن أسباب نشوب الحريق يرجع إلى حدوث تسخين زائد للخزان 152 نتيجة فتح صمامات البخار لملفات بخار التسخين قاع الخزان 15، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الضغط على قمة الصهريج أو الخزان وزيادة حجم وضغط هذه الأبخرة وكسر فتحة القياس الموجودة بسقف الخزان والمصنوعة من معدن الأمر الذي أدى إلى خروج أبخرة من هذه الفتحة وانهيار جزء من لحام السقف وخروج سحابة كبيرة من الأبخرة البترولية القابلة للاشتعال حيث صادفها مصدر شرر في ذلك الوقت مع تزامن خروج السيارة نصف نقل اصطدمت بالسحابة الغزية مما أدى إلى اشتعال وانفجار السيارة ووفاة سائقها وارتداد اللهب إلى مصدره مرورًا بصهريج النافتا الموجود بالمنطقة مما أدى إلى اشتعال الصهاريج أرقام 151 و152 و46 و33 واشتعال حوش المستودع.

وجاء بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية أن سبب تسرب وانتشار الأبخرة البترولية الموجودة داخل الخزان 152 التي انتشرت بالمكان نتيجة ارتفاع درجة السوائل وما يصاحب ذلك من أبخرة لم يتحمله السطح العلوي للخزان وتمزقه لأعلى واندفاع الأبخرة سريعة الاشتعال للخارج مختلطة بالهواء الجوي.

وشملت قائمة المتهمين كلًا من: علي أحمد محمد، مدير إدارة بالشركة وحسام فتحي سيد، فني بجهاز التقطير وأحمد إبراهيم محمد، مسئول مراقبة جهاز التقطيرو تعبئة العينات، وعراقي محمد حسين، رئيس وحدة جهاز التقطير، ومحمد كمال عبد الرحمن، فني بجهاز التقطير، وسيد سمير محمد، نائب رئيس وردية بالشئون الفنية، وأيمن سلام محمود، ماهر بالشئون الفنية، وجمال عبد الله علي ماهر، بجهاز التقطير، وأشرف محمد السيد، مراقب تكرير بجهاز التقطير، وميشيل عاطف جورج، رئيس قسم بجهاز التقطير بالشئون الفنية، وعبد الله مبروك السيد، فني ومشغل أجهزة تكرير، وحمدي محمد عبد الله، فني تكرير وإبراهيم خليل عبد المقصود، مدير عام مساعد بالشئون الفنية، وطارق عبد اللطيف جمال، مدير عام الدراسات الفنية، وأحمد نادر السيد، مدير عام مساعد، وفوزي السيد عبد الحليم، مدير عام مساعد ومحمد أبو الحسن جمعة، مدير عام مساعد وناصر محمد الشحات، فني قياس بإدارة التخطيط الإنتاجي، وأسامة سنوسي سيد، مدير إدارة التخطيط الإنتاجي بالشركة.

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