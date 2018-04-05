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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:46 ص

«الري» تبحث إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالخطة الاستثمارية

لجنة السياسات بوزارة
لجنة السياسات بوزارة الرى،
وائل القمحاوى
dostor.org/2117743

عقدت لجنة السياسات بوزارة الرى، اجتماعًا لها، برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على قطاع مكتب الوزير وحضور رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المائي على المستوى القومي.

تناول الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الماضي، وفي مقدمتها مقترح تحصيل قطاع المياه الجوفية لقيمة الخدمات والغرامات المقررة على مخالفة اشتراطات التراخيص للآبار الجوفية المستخدمة في ري المساحات الزراعية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2017 2018 والخطة المقررة للعام المالي 20182019، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها تحت إشراف الوزارة بالوجهين القبلي والبحري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الممولة، إلى جانب مناقشة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالخطة الاستثمارية والتعاقدية للوزارة.

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