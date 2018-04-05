اليوم.. 12 قرارًا لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، 12 قرارًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض في المحافظات لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية.



وتضمنت القرارات تخصيص أرض في محافظة بني سويف بالمجان بعدما تبرع بها مواطن لإنشاء مدرسة "المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي"، كما تضمنت تخصيص أرض في مركز الفشن ببني سويف لإنشاء مدرسة تعليم أساسي، وتخصيص أرض في الدقهلية المقام عليها مركز شباب قرية دنجواي وملحقاته.



واشتمل القرار على تخصيص أرض في زمام قرية كفر سنجاب التابعة للوحدة المحلية بصدقا في مركز تمي الأمديد لإنشاء مركز شباب عليها وملعب، كما تضمن إنشاء وحدة طب بيطري على أرض في الدقهلية، وأرض في مدينة شربين لإنشاء إدارة معاشات.



واشتملت على تخصيص أرض بالمنوفية في مركز أشمون لإنشاء مبنى وملعب عليها، وتخصيص أرض في المنوفية لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها، وإنشاء مدرسة ثانوي تجاري مشتركة في محافظة المنوفية، وأرض لإنشاء محطة رفع فرعية صرف صحي في سيوة، وأرض في مدينة براني في مطروح المقام عليها مبنى لمستشفى والجزء الباقي لتوسعاته.