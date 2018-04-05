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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:44 ص

1133 سائحًا يزورون مدينة دهب اليوم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
جنوب سيناء - زياد القلشى :
dostor.org/2117739

يزور مدينة دهب، اليوم الخميس، عدد من السائحين من مختلف الجنسيات؛ لقضاء إجازتهم والاستمتاع بشواطئها الجميلة وممارسة رياضة الغوص فى أجمل مناطق الغوص بالعالم، وممارسة الرياضات المختلفة في جوها الممتع.

وقال مصدر مسئول بشرطة السياحة بجنوب سيناء، إن مدينة دهب استقبلت اليوم 1133 سائحا من مختلف الجنسيات، وبلغت نسبة الإشغالات بالفنادق 38% بإجمالى 885 غرفة فندقية.

وِأوضح المصدر أن هناك إقبالًا من السياحة الإسرائيلية على المدينة؛ حيث بلغ عدد السائحين اليوم بدهب 321، بالإضافة إلى وجود 260 سائحًا ألمانيًا، و126 سائحًا أوكرانيًا، و14 سائحًا من عرب 48 و173 سائحا روسيا، و239 سائحا متنوعا ما بين عربى وآسيوى ومصرى والعديد من الجنسيات الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن هناك عددًا من السائحين العرب بالمدينة جاءوا إلى المدينة لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بجو دهب المشمس، والتمتع بالرياضات المختلفة.

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