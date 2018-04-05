«الإرهاب وحروب الفضاء الإلكتروني» ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم جمعية دراسات القانون الدولى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الإرهاب وحروب الفضاء الفضاء الإلكترونى"، يوم الجمعة المقبل بقاعة "الأوديتوريوم".



وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والقانونيين والإعلاميين وأعضاء البرلمان المصرى والنقابات والمجالس القومية المتخصصة.



تتناول الفاعلية التحديات التى تواجهها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وعلاقته بحروب الفضاء الإلكترونى والتى تعد السمة الرئيسية لحروب القرن 21 وانعكاساتها على الأصعدة العسكرية والقانونية والمجتمعية والإعلامية، وسبل وآليات المواجهة اللازمة.



تتضمن الندوة عرضا تقديميا لمحمد طارق الوديع رائد بالمعاش - الصاعقة المصرية، الفضاء الإلكترونى ومفهوم الإرهاب الناعم سفير دكتور عزمى خليفة مساعد وزير الخارجية الأسبق مستشار مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا.



وتتناول أيضا ظاهرة الإرهاب وجهود الدولة المصرية فى مواجهتة لواء أحمد يسرى مستشار بكلية الدفاع الوطنى – أكاديمية ناصر العسكرية العليا، التجربة الجزائرية فى مكافحة الأستاذ الدكتورعبد الوهاب عمروش الأستاذ الدكتورعبد الوهاب عمروش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر.