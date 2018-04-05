القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
محافظات
الخميس 05/أبريل/2018 - 09:39 ص

«الإرهاب وحروب الفضاء الإلكتروني» ندوة بمكتبة الإسكندرية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الاسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2117735

تنظم جمعية دراسات القانون الدولى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الإرهاب وحروب الفضاء الفضاء الإلكترونى"، يوم الجمعة المقبل بقاعة "الأوديتوريوم".

وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والقانونيين والإعلاميين وأعضاء البرلمان المصرى والنقابات والمجالس القومية المتخصصة.

تتناول الفاعلية التحديات التى تواجهها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وعلاقته بحروب الفضاء الإلكترونى والتى تعد السمة الرئيسية لحروب القرن 21 وانعكاساتها على الأصعدة العسكرية والقانونية والمجتمعية والإعلامية، وسبل وآليات المواجهة اللازمة.

تتضمن الندوة عرضا تقديميا لمحمد طارق الوديع رائد بالمعاش - الصاعقة المصرية، الفضاء الإلكترونى ومفهوم الإرهاب الناعم سفير دكتور عزمى خليفة مساعد وزير الخارجية الأسبق مستشار مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا.

وتتناول أيضا ظاهرة الإرهاب وجهود الدولة المصرية فى مواجهتة لواء أحمد يسرى مستشار بكلية الدفاع الوطنى – أكاديمية ناصر العسكرية العليا، التجربة الجزائرية فى مكافحة الأستاذ الدكتورعبد الوهاب عمروش الأستاذ الدكتورعبد الوهاب عمروش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بقضية «كتائب أنصار الشريعة»

البابا تواضروس يترأس «خميس العهد» بدير مارمينا العجايبى

«فسيخك بإيدك».. أبرز المعلومات عن المبادرة الجديدة

ما هى بكتيريا «الكابوس» التى اجتاحت أمريكا؟

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

ألبومات الصور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

كشكول

رامي جمال ومطربين آخرين في حفل الجامعة المصرية الروسية

جامعة عين شمس تمنح المهندس هاني عازر الدكتوراه الفخرية.. غدا

"طب الأسنان الرقمي" بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق"

عبدالرحمن بحيري مدرسا مساعدا بكلية أصول الدين بالمنوفية

جمال عبدربه عضوا بمجلس محصلي ومنتجي الحاصلات الزراعية

الأمصار

مقاتلات التحالف العربي تدمر مواقع استراتيجة لمليشيات الحوثي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلتقي رئيس الوزراء الياباني

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

اعتقال 500 إيراني دخلوا العراق بتأشيرات مزورة

منوعات

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك