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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:36 ص

القبض علي مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومخدرات بالفيوم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الفيوم - مصطفي عبدالله
dostor.org/2117732

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض علي مسجل شقي خطر، وسابق ضبطه، واتهامه في قضايا قتل، وشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية، وذخائر، ومخدرات، وسرقات عامة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وكمية من جوهر الحشيش المخدر.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا بتمكن الرائدان، أحمد طرفاية، ومحمود الشرقاوي، معاوني مباحث قسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم محمود هيبة، رئيس المباحث، من القبض علي المتهم وتبين أنه يدعي، "أمبابي.ت"، 50 سنه، مسجل شقي خطر، تحت رقم 149، وسابق ضبطه، واتهامه في 19 قضية متنوعة، وبحوزته 90 جرام من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار، وسلاح ناري، وطلقتين لذات السلاح.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر للمتهم المحضر رقم 1325 إداري قسم ثان لسنه 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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