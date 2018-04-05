«الزراعة» تواصل استعداداتها لشم النسيم

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، درجة الاستعداد القصوى بجميع بمحافظات الجمهورية، لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم.



وقالت الهيئة، في تقرير لها، إنه تم تشديد الرقابة على المجازر وأسواق اللحوم، وتكثيف الحملات التفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى، والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين ومنتهى الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.