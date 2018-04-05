«صلاح» يضاعف عدد المتصلين بعلاج الإدمان لـ400%

حقق الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن، وبمشاركة محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي، بعنوان "أنت أقوى من المخدرات.. متسيبهاش تغلبك"، نسبة مشاهدة بلغت 5 ملايين مشاهدة حتى الآن على الصفحة الرسمية للصندوق بموقع "فيسبوك"، وذلك ضمن الخطة القومية للوزارة لمكافحة تعاطى المخدرات.



وبلغ عدد المتفاعلين من سن 12 وحتى 35 عامًا 88%، فيما وصل إجمالي عدد المشاهدات على مواقع "تويتر" و"انستجرام" و"يوتيوب" إلى ما يقرب من 8 ملايين و400 ألف مشاهدة، ليحقق أكثر من 19 ألف متفاعل، و23 ألف شير من جانب المتابعين، بينما تضاعف عدد المتصلين بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى 400%.



