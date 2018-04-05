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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:33 ص

«نيكي» يربح 325 نقطة بعد مكاسب «وول ستريت»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2117728

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الين، وبعد مكاسب «وول ستريت».

وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر «نيكي» بنحو 1.5% إلى 21645.4 نقطة، حيث ربح 325.9 نقطة.

كما زاد مؤشر «توبكس» عند 1724.6 نقطة بنسبة 1.1%.

وبحلول الساعة 7:10 صباحًا، بتوقيت جرينتش، تراجع الين أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 107.11 ين.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت عند ختام تعاملات أمس، وصعد مؤشر «داو جونز» إلى مستوى 24264.02 نقطة حيث ربح 230 نقطة، بعد أن كان فقد أكثر من 500 نقطة بالمستهل.

وفي بورصة طوكيو كانت قطاعات البنوك والعقارات صانعي الآلات الدقيقة الأفضل من حيث الأداء.

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