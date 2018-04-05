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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:24 ص

بدء جلسة الحكم في طعون 16 أمريكيًا بقضية «التمويل الأجنبي»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
منى ربيع
dostor.org/2117721

بدأت منذ قليل، جلسة الحكم في الطعون المقدمة من 16 أمريكيًا، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل والمعروفة بـ«التمويل الأجنبي»، بمحكمة النقض.

وضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كلا من: "أحمد شوقي هيكل، أحمد عبدالعزيز عبدالعال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد علي، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي علي، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري".

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين أسسوا في الفترة من مارس 2011 حتى ديسمبر 2011، فروعًا لمنظمات دولية، دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر، حيث أسسوا فرعًا لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس «بيت الحرية» والمركز الدولي للصحفيين وكنوراد إديناور، وأداروا الشئون المالية والتنفيذية والإدارية من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميًا لحشد الناخبين لصالحها.

وأضاف "أعد المتهمون تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر، وأرسلوها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومولوا العديد من المنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي؛ بما أخل بالسيادة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يُقدَّم في سبيل ممارسته بمصر من تمويل أجنبي غير مشروع".

وتابعت أن "المتهمين تلقوا مباشرة أموالًا ومنافع من هيئة خارج مصر؛ لتنفيذ جريمتهم، فتسلموا 23 مليون دولار خلال شهر مايو فقط من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تسلموا 5 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة فريدوم هاوس، و3 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين، ومليونا و600 ألف يورو من المركز الرئيسي لفرع منظمة كونراد الألمانية، وذلك عن طريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استلام بطاقات ائتمان خاصة، متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر، يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض".

واستندت المحكمة في حكمها، على المادة 98 من قانون العقوبات التي نصت على: «كل من أنشأ أو أسس أو نظَّم أو أدار في جمهورية مصر العربية، بغير ترخيص من الحكومة، جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان، ذات صفة دولية، أو فروعًا لها؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، ويضاعف الحد الأقصى إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة.. كما يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه كل من تسَّلم أو قَبِلَ مباشرة أو بالواسطة بأي طريقة، أموالًا أو منافع من أي نوع كانت من هيئة خارج الجمهورية».

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