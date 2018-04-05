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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:14 ص

اليوم.. إعلان قرعة حج الجمعيات

غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي،
ولاء جمال
dostor.org/2117718

تجرى وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، بديوان الوزارة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وستضيف نتيجة القرعة على موقع الوزارة moss.gov.eg.

كما سيتم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg وعلى موقع المؤسسة القومية للحج hijjfoundation.org.eg، كذلك سيتم الإعلان عن أسعار الحج لكل المستويات.

وتجرى القرعة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، في مقر الوزارة، بحضور الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

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