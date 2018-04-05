القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:09 ص

طلب إحاطة إلى وزير الرى بسبب توقف أعمال التكريك لنهر النيل

النائب حسني حافظ،
النائب حسني حافظ، عضو الهيئة البرلمانية
محمد جعفر
dostor.org/2117714

تقدم النائب حسني حافظ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن توقف أعمال التكريك والتطهير للمجري الملاحي لنهر النيل، موجه إلى وزير الموارد المائية والري.

وقال حافظ إن توقف أعمال التكريك والتطهير للمجري الملاحي لنهر النيل بالقاهرة الكبري والمحافظات أدي إلي تراكم وانتشار الحشائش والنباتات العائمة والغاطسة والجرفية الخطرة، بكامل طول المجري الملاحي للنهر من المنبع حتى المصب.

وأضاف أن مخاطر تلك الحشائش على الإنسان ومكونات البيئة تتمثل في أوجه شتى، أولها الفقد الشديد في كمية المياه التي يعيش فيها النبات والتي قدرت فيما يوازي نصف مليار متر مكعب في العام الواحد، وكذا إعاقة القنوات المائية والملاحة النهرية وحركة التيار وتدفق المياه، ويعوق النبات الحركة أثناء عمليات الإنقاذ والإغاثة، وتشكل تلك النباتات بيئة خطرة لتكاثر الحشرات الضارة في الماء كالبعوض الناقل لمرض الملاريا والقواقع التي تعمل كعائل ثانوي لديدان البلهارسيا والدودة الكبدية «الفاشيولا» وغيرها والتي تمثل خطرا علي صحة الإنسان.

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