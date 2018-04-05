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الخميس 05/أبريل/2018 - 09:02 ص

مجلس الشباب المصري يعرض تقريره الختامي عن الانتخابات الرئاسية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2117711

ينظم مجلس الشباب المصري مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لعرض التقرير النهائي عن العملية الانتخابية الصادر عن غرفة العمليات التابعة للمجلس المصري، بالإضافة إلي تقرير المرصد الإعلامي.

وأوضح محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن غرفة العمليات المركزية ووحدة الرصد الإعلامي الخاصة بالمجلس انتهت من إعداد تقريرها حول سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، ويتضمن كافة الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها علي مدار الأيام المختلفة.

وأضاف ممدوح، في تصريح لـ« الدستور »، أن المجلس قام بتدريب 10 آلاف شاب علي مستوي المحافظات علي برنامجي تعزيز المشاركة السياسية ومتابعة الانتخابات بهدف تفعيل المشاركة السياسية للشباب.

وأشار ممدوح إلي أن مجلس الشباب رصد عددا من الخروقات الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، إضافة إلي رصده ارتفاع نسبة مشاركة المرأة وذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهو ما سيتم ذكره في تقرير المجلس.

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