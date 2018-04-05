القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 08:38 ص

تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين الجيزة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2117706

شهدت محاور وميادين الجيزة ظهور كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم وللمتجه من القاهرة، ويفضل كوبرى الجلاء كبديل مرورى، كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة بسبب منطقة المدارس.

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بسبب مجمع مدارس الزمالك، وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، فيما تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وأمام المتجه من الدائرى حتى منطقة الجامعة، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة وبمحيط أعمال نفق النهضة.

وظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم، لذلك يفضل شارع فيصل كبديل جيد، كما ظهرت كثافات بميدان الرماية بسبب وجود مجمع مدارس بطريق الفيوم الصحراوى.

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