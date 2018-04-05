الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا متكاثرة على جنوب سيناء مع فرصة سقوط الأمطار هناك.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

وسط الدلتا 16 27

الإسكندرية 17 23

بلطيم 17 22

مطروح 16 21

السلوم 13 21

سيوة 13 26

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

العريش 12 23

رفح 12 23

الإسماعيلية 13 29

السويس 14 29

رأس سدر 15 27

نخل 11 27

نويبع 21 28

طابا 19 27

كاترين 11 22

الطور 19 25

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 18 31

مرسى علم 20 30

الفيوم 14 29

بنى سويف 14 29

المنيا 14 29

أسيوط 14 30

سوهاج 13 30

قنا 16 32

الأقصر 18 33

أسوان 19 34

أبوسمبل 21 34

الوادى الجديد 16 31

شلاتين 20 30

أبو رماد 20 29

رأس حدربة 21 28

حلايب 22 28