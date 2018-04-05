متحدث الصحة: الخط الساخن للتوحد استقبل 125 مكالمة خلال 4 أشهر

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن للتوحد استقبل خلال الربع الأول من العام الحالي، 125 مكالمة منها 96 مكالمة استعلام، و23 استشارة طبية، و6 شكاوى.



وأضاف لـ«الدستور» أن معظم المكالمات كانت من محافظتي القاهرة والجيزة، وتليهما محافظة المنوفية، ثم باقي المحافظات.



وأوضح أن الخط الساخن يستقبل تساؤلات واستفسارات المواطنين يوميًا من الأحد الى الخميس، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى وجود استشارى طب نفسي أطفال من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا للرد على الاستشارات النفسية.