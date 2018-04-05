القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
مصر
الخميس 05/أبريل/2018 - 07:49 ص

متحدث الصحة: الخط الساخن للتوحد استقبل 125 مكالمة خلال 4 أشهر

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
فاتن خديوى
dostor.org/2117699

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن للتوحد استقبل خلال الربع الأول من العام الحالي، 125 مكالمة منها 96 مكالمة استعلام، و23 استشارة طبية، و6 شكاوى.

وأضاف لـ«الدستور» أن معظم المكالمات كانت من محافظتي القاهرة والجيزة، وتليهما محافظة المنوفية، ثم باقي المحافظات.

وأوضح أن الخط الساخن يستقبل تساؤلات واستفسارات المواطنين يوميًا من الأحد الى الخميس، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى وجود استشارى طب نفسي أطفال من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا للرد على الاستشارات النفسية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»

منذ 3 أيام

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29

منذ 3 أيام

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

الآن

بالصور.. أروى تتألق بـ«الأصفر» فى أحدث جلسة تصوير لها

دراسة: «التدخين» يُسبب السمنة!

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

ألبومات الصور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

كشكول

رامي جمال ومطربين آخرين في حفل الجامعة المصرية الروسية

جامعة عين شمس تمنح المهندس هاني عازر الدكتوراه الفخرية.. غدا

"طب الأسنان الرقمي" بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق"

عبدالرحمن بحيري مدرسا مساعدا بكلية أصول الدين بالمنوفية

جمال عبدربه عضوا بمجلس محصلي ومنتجي الحاصلات الزراعية

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

اعتقال 500 إيراني دخلوا العراق بتأشيرات مزورة

«ألو شرطة».. تطبيق جزائري جديد لتصوير الجرائم

«الوفاق الليبية» تختار مسئولا بالحكومة المؤقتة لخارجيتها

منوعات

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك