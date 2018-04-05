اليوم.. ختام الاجتماع السنوي الـ43 لمحافظى البنك الإسلامى للتنمية بتونس

يختتم اليوم الخميس الاجتماع الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتونس، فعاليات اليوم الخامس والأخير للاجتماع الذي يعقد تحت شعار «شراكات من أجل التنمية المستدامة»، وتشارك مصر الاجتماع بوفد ترأسه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بالتعاون الوثيق القائم بين إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومختلف مؤسسات المنظمة من خلال اجتماع التنسيق السنوي بين مؤسسات المنظمة المختلفة؛ وهو الذي عزز التآزر والكفاءة المطلوبين في تنفيذ مقررات المنظمة وقراراتها ذات الصلة خاصة في إطار رؤية المنظمة ورسالتها.



وأشار العثيمين إلى أن وفد الأمانة العامة باجتماع محافظي البنك سيشارك بفعالية البرامج التي وردت في جدول هذا الاجتماع خاصة في تنفيذ مشروعي التكامل الإقليمي الأساسيين وهما البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا والبرنامج الخاص لآسيا الوسطى وبعض البرامج والمبادرات الأخرى.