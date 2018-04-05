القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 07:51 ص

البابا تواضروس يترأس «خميس العهد» بدير مارمينا العجايبى

البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
dostor.org/2117696

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة طقس باكر والبصخة المقدسة لأول مرة من قداس "خميس العهد" بدير مارمينا العجايبي بصحراء مريوط؛ استعدادًا لصلاة اللقان، بحضور الأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا وعدد من آباءرهبان الدير.

وبعدها يترأس البابا تواضروس صلاة هذا اليوم، وصلاه طقس اللقان الذي يصلي في الكنيسة للمرة الثانية هذا العام بعد عيد الغطاس، ثم يصلي البابا صلاة تذكار غسل أرجل تلاميذ المسيح، وأخيرًا صلاة القداس الإلهي.

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