لعنة الفراعنة تطارد عقول البسطاء أثناء البحث عن الآثار

لا يكاد يمر أسبوع دون أن تسجل دفاتر ومحاضر الشرطة قضايا آثار جديدة، تضاف إلى قائمة طويلة تبدو بلا نهاية، لأن ضربة واحدة صائبة كافية تمامًا لتغيير مجرى الحياة وقلبه رأسًا على عقب.



ولعل حلم الثراء المتمثل في قطعة أثرية، جاء كمفتاح للهروب من البطالة دافعا البسطاء للسعى وراء حلم التنقيب لينتشر هوس الحفر فى المدن والقري، وتحت المنازل بحثا عن قطعة أثرية واحدة قد يصل ثمنها إلى 30 مليون دولار إذا توافر الحظ، وقد يؤدي الأمر إلى انهيار المنزل أو منازل الشارع كله دون جدوى ليضيع حفر المنقبين هباء ويبدأ حلم جديد في شارع آخر.



وزاد الطين بلة ظهور فئة من الدجالين والمشعوذين الذين يسيلون لعاب الواهمين بأن بيوتهم ومناطقهم تضم كنوزًا كبيرة من آثار الفراعنة.



حوداث الموت

الغريب فى الأمر الذى يستدعى مزيد من التحقق والدراسة التى تؤكده محاضر الشرطة فى وقتنا هذا، حوادث الموت الغامض لكل من ينقب بالحفر العشوائي تحت المنازل باحثا عن كنز من الكنوز الفرعونية المدفونة وعادة ما يستأجر المنقبون دجالين يقولون إن لديهم قدرة على فك الرصد الفرعوني أي ما يعتقدون أنه تعاويذ فرعونية، تحول دون وصول اللصوص إلى الآثار المدفونة تحت الأرض.



وأحيانا يقع ضحايا أبرياء لمثل هذه الأعمال لأن بعض الدجالين يغالون في الطلبات، ويزعمون أن فك رصد أثر فرعوني معين يتطلب ذبح طفل أو طفلة أو نثر أجزاء من أحشاء آدمي لتسهيل الوصول إلى كنز من كنوز الفراعنة، ولكن بمجرد عثورهم على الكنز أو المقبرة تنغلق عليهم الحفرة دفنا ويلقون مصرعهم فى الحال.



"الدستور" ترصد العديد من الوقائع التي تشهدها المحافظات ما بين حالات وفيات للمنقبين.



في القاهرة

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار في المرج

لقي شخص مصرعه إثر انهيار حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله بمنطقة المرج.

كان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود متوفى داخل أحد العقارات بدائرة القسم إثر انهيار حفرة، وعلى الفور تم إخطار مدير مباحث القاهرة وبالانتقال والفحص وبصحبة رجال الإنقاذ البري، تبين أنه أثناء قيام المتوفى بالحفر أسفل منزله انهالت عليه الرمال ولقي مصرعه وتم انتشال الجثة.



في الدقهلية

العثور على جثث المتوفين خلال "التنقيب" عن الآثار بـ"المنزلة"

تمكنت قوات الشرطة بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير مديرية أمن الدقهلية، وقوات الحماية المدنية وقوات الإسعاف العثور على جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم خلال التنقيب عن آثار بقرية العزيزة التابعة إلى مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث استمرت القوات في التنقيب عن المتوفين وهم "علي أحمد ن" من محافظة الدقهلية و"أحمد ى" من محافظة الدقهلية والثالث "دجال" مجهول الهوية من محافظة كفر الشيخ.. وتم عمل محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



في أسوان

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تعرضهم للاختناق أثناء التنقيب عن الآثار فى قرية المحاميد بمحافظة أسوان.

كان إخطار وصل للواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، بمصرع ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم الاختناق داخل سرداب فى منزل بقرية المحاميد بمركز إدفو، وانتقل على الفور العميد محمد العنانى مأمور مركز شرطة إدفو، وتبين وجود حفرة داخل منزل بعمق 16مترًا ينتهى بسرداب جانبى، وتمكنت القوات والأهالى من انتشال الثلاثة المتوفين بينما تم نقل الرابع إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا تعرضوا للاختناق بغاز البوتاجاز إثر انقطاع خرطوم أسطوانة البوتاجاز أثناء قيام الضحايا بالتنقيب تم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة لتولى التحقيق.



في القليوبية

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى قرية قرتفيل بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أثناء تنقيبهم على الآثار بأحد المنازل القديمة وتم نقل الجثث إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث القناطر الخيرية بلاغًا من الأهالى بمصرع 3 أشخاص أثناء تنقيبهم على الآثار فى أحد المنازل بقرية قرنفيل تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن فانتقل إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفيين كانوا ينقبون على الآثار.

وتعرض الضحايا للاختناق نتيجة إشعالهم لكميات من البخور وللتدفئة والشعوذة واستحضار الجن لمساعدتهم فلقوا مصرعهم فى الحال وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



من جهته، قال الدكتور محمد عبد الرحمن أستاذ الآثار الإسلامية إن قضية التنقيب عن الآثار تحتاج الى عقوبة تصل للرمى بالرصاص فى أماكن الحفر ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

وأضاف عبد الرحمن بعد ثورة 25 يناير ظهر محترفين سرقة الاثار وليس التنقيب فقط.

وأوضح عبد الرحمن ان قضية التنقيب عن الآثار فى مصر تنقسم الى قسمين أولها حفر الخلسة ويكون أسفل المناطق الأثرية وحفر أسفل المنازل وهذا منتشر بين المواطنين.

وأضاف انه لابد من تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار لأن هذا يعتبر تراثا وطنيا لابد من الحفاظ عليه، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات الحماية مثل تفعيل دور كاميرات المراقبة فى المخازن والمتاحف والمزارات السياحية.



وكشف مصدر أمني عن سقوط العشرات من مافيا التنقيب عن الآثار بجميع المحافظات، بينهم تشكيلات عصابية تخصصت فى التنقيب عن الآثار، والاتجار بها، مؤكدا ملاحقة الباحثين عن الآثار والتنقيب عنها وملاحقتهم وضبطهم، متلبيسن أثناء عمليات التنقيب عقب تقنين كافة الإجراءات القانونية.