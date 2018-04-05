بالصور.. «وسط البلد» تحتفل بإطلاق «بنطلوني الجينز» مع منى الشاذلى

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أعضاء فرقة «وسط البلد»، احتفالا بإطلاق أحدث ألبوماتهم الغنائية «بنطلوني الجينز» ومرور 20 عاما على تأسيس الفريق في أجواء احتفالية بأعياد شم النسيم، وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء اليوم الخميس على فضائية cbc.



ويتناول اللقاء حديث أعضاء الفريق حول كواليس تحضيرهم للألبوم في دهشور، وأسباب عسكرتهم هناك لمدة شهر متواصل، وعن أسباب فترة غيابهم طوال السنوات الماضية دون طرح ألبومات بالأسواق بشكل دوري، ويتطرق أعضاء الفريق إلى الحديث حول مشوارهم الموسيقي خلال 20 عاما قضوها في التدرج حتى أصبحوا واحدة من أقدم وأهم الفرق الموسيقية في مصر.



ومن جانب آخر، تقدم الفرقة العديد من الوصلات الغنائية من أجمل أغانيهم الشهيرة، بجانب مجموعة من أحدث أغاني الألبوم الجديد التي تذاع تلفزيونيا لأول مرة من خلال هذا اللقاء.