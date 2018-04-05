اليوم.. الحكم فى طعون متهمى قضية «اقتحام قسم التبين»

تصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في قضية "اقتحام قسم التبين" بالسجن من 7 إلى 15 سنة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.



وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.