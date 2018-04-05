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الخميس 05/أبريل/2018 - 03:53 ص

حبس 7 متهمين بمحاولة سرقة محتويات مخزن أخشاب فى مدينة نصر

حبس 7 متهمين بمحاولة
dostor.org/2117690

أمرت نيابة قسم أول مدينة نصر، بحبس 7 متهمين بتهمة سرقة مخزن أخشاب بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طلبت بتحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، معلومات تفيد اعتزام مجموعة من الأشخاص الخارجين على القانون سرقة مخزن أخشاب كائن شارع إبراهيم ناجي بالحي العاشر دائرة القسم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات ونصب الأكمنة فى محيط المخزن، وتمكن ضباط المباحث من القبض 7 متهمين حال شروعهم فى كسر القفل الخاص بمخزن خشب باستخدام مقص حديدى، وهم "أبوالحديد.ج" 29 عامًا، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 29626 لسنة 2017م مدينة نصر أول "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة، و"صبري.ص" 22 عامًا، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 10368 لسنة 2017 شبرا الخيمة "قتل"، و"عصام.إ" 49 عامًا، عامل، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين، أخرهما القضية رقم 13772 لسنة 2017م شبرا الخيمة أول قليوبية "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4309 لسنة 2015 العبور "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة و"أحمد.ف.ا" 22 سنة عاطل، و"محمد.أ.غ" 30 سنة عاطل، و"محمد.ح.ى" 40 سنة، و"محمد.إ.ع" 37 سنة عامل..

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم في سرقة المخزن بأسلوب "كسر القفل"، وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بذات الأسلوب، وأضافوا باقتصار دور السابع علي تأمينهم أثناء ارتكاب وقائع السرقات.

ومن خلال تطوير مناقشتهم، اعترف المتهمون من الأول إلي السادس أنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة 2 كرتونة "سوست ملابس" من داخل مخزن كائن بالمنطقة الصناعية العبور ـ قليوبية، ملك "عبد الباري.ع" يحمل إحدى الجنسيات العربية "48 سنة"، وتم بإرشاد المتهم السادس ضبط المسروقات المستولى عليها من المجنى عليه الأخير بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم اتهمهم الأول بالشروع في السرقة، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق.

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