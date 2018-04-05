بالصور.. عرض «روح ماما» يشعل مسرح كلية حقوق بجامعة القاهرة

قدم فريق مسرح كلية حقوق بجامعة القاهرة مساء أمس، العرض المسرحي «روح ماما»، ولاقى العرض نجاحًا باهرًا منذ بدء عرضه.



ويقوم العرض بتسليط الضوء على دور الأم وأهميتها من خلال الكوميديا الممزوجة بالتراجيدي، ويعد أمس هو آخر أيام العرض.



«روح ماما» بطولة فريق مسرح كلية الحقوق، إضاءة محمد علي، ديكور هشام محمد عبد المنعم، مخرج مساعد عمرو وهبي، باسم السمان، أحمد فارس، مخرج منفذ دنيا حمدي السروي، تأليف إسماعيل مصطفى، وعبد الله الشاعر، ومن إخراج إسماعيل مصطفى.