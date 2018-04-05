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الخميس 05/أبريل/2018 - 03:15 ص

رئيس جامعة سوهاج: النيابة تحقق فى واقعة تعيين مُعيدين بشهادات مزورة

لدكتور أحمد عزيز،
لدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج
أكاديمية الدستور.:توماس موفيد
dostor.org/2117688

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج أن النيابة العامة بدأت التحقيق في واقعة «الشهادات المزورة» التي أثُيرت مؤخرا على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والمتهم فيها مُعيدين ومدرسين مساعدين بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وطالب الدكتور عزيز، خلال تعليق نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ردا على منشور أحد رواد الموقع حول الواقعة، من كل من لديه مظلمة التوجه إلى مكتبه الذي وصفه بأنه مفتوح للجميع، قائلًا: «موضوع الشهادات المزورة في يد النيابة العامة، ونحن في انتظار قرارها لتنفيذه مهما كان، وبمنتهي الحيادية والشفافية ليس لدينا ما نُخفيه، ومستعد لمعاقبة أي مخطيء مهما كان، مطالبًا الجميع عدم الانزلاق وراء شخصنة الأمور حفاظا علي سمعة الجامعة».

الجدير بالذكر أن الشهادات المدعي تزويرها عبارة عن شهادتي (ICDL والتويفل)، وهما بندين أساسيين من مسوغات التعيين، حيث سبق وأن تقدم أحد العاملين بمذكرة لرئيس الجامعة تفيد بوجود معيدين ومدرسين مساعدين بالكلية قاموا بتزوير هاتين الشهادتين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط التعيين، مطالبا بمحاسبتهم على هذه المخالفة، وبالفعل تم إخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

رئيس جامعة سوهاج: النيابة تحقق فى واقعة تعيين مُعيدين بشهادات مزورة
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