اليوم.. «السويدى» يشارك بملتقى التوظيف فى جامعة حلوان

يشارك المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، رئيس ائتلاف دعم مصر، اليوم الخميس، في ملتقى التوظيف السادس عشر، الذي تنظمه جامعة حلوان، لتشغيل خريجي الجامعة وطلاب السنوات النهائية.



ومن المقرر حضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الذي يقام الملتقي تحت رعايته، وبحضور الدكتور جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القيادات، عضو البرلمان، وعدد من رجال الأعمال، للمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعة، في ظل توافر تخصصات تميزها عن كثير من الجامعات.