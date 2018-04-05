92.5 مليار دولار ٳيرادات مجموعة «هواوى» خلال 2017

حققت مجموعة هواوي للأجهزة الكهربائية، ٳيرادات سنوية بلغت 92.5 مليار دولار أو ما يعادل "603.6 مليار يوان صيني "، خلال عام 2017، بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة مع العام 2016.



وارتفعت صافي الأرباح للمجموعة ٳلى 7.3 مليار دولار "47.5 مليار يوان صيني " مسجلة زيادة بنسبة 28.1% مقارنة بنتائج العام الماضي.



ونجحت "هواوي" فى شحن 153 مليون هاتف ذكي (بما فيها هواتف هونر) في العام 2017، ووصلت قيمة ٳيراداتها مبيعات الهواتف الذكية السنوية ٳلى 36.4 مليار دولار أو ما يعادل "237.2 مليار يوان صيني "، محققة زيادة نسبتها 31.9% مقارنة بالعام الماضي.

