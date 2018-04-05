مؤشر «نيكى» يرتفع 1.04 % فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.



وصعد "نيكي" 1.04 % إلى 21541.18 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80 % إلى 1719.81 نقطة.