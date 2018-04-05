الليلة.. يسرا ضيفة «قعدة رجالة 2»

يستضيف برنامج " قعدة رجالة٢"، النجمة يسرا، اليوم الخميس، على فضائية "dmc"، بحلقة تحمل عنوان "رأس بالرأس".



وتتحدث "يسرا"، من خلال الحلقة عن المساواة بين الرجل والمرأة، مدافعة عن فكرة أن الرجال لا يستطيعون العيش بدون المرأة.



وتدور فكرة برنامج "قعدة رجالة " حول اختيار موضوع مثير للجدل، ويتقمص كل من مقدميه شخصية لديها موقف معين من موضوع الحلقة، يكون على الأغلب مخالفا لرأي الضيفة.



يُذكر أن الموسم الثاني من برنامج "قعدة رجالة" يقدمه أحمد فهمي وكريم فهمي وباسل الخياط ، ويعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، على فضائية "dmc".