اليوم.. عمومية «القاهرة للزيوت» تنظر استمرارية الشركة

دعت شركة القاهرة للزيوت والصابون، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية، اليوم الخميس؛ للنظر في مدى إمكانية استمرارية الشركة.



وأوضحت الشركة أن العمومية ستناقش استمرارية النشاط؛ لتجاوز الخسائر نصف رأس المال بنهاية الفترة المنتهية في ديسمبر 2017.



ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العادية للشركة في التوقيت ذاته؛ للنظر في نتائج أعمال الفترة المنتهية في ديسمبر 2017.



وستناقش الجمعة العادية أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في تلك الفترة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.



يُذكر أن القوائم المالية للشركة، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 3317% لتبلغ 21.48 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 628.6 ألف جنيه في 2016.



وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 87.45 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 69.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.