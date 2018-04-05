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الخميس 05/أبريل/2018 - 01:50 ص

أسعار الخضراوات اليوم.. و«الطماطم» بـ4 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2117665

تنشر «الدستور» أهم الأسعار الاسترشادية للخضروات بسوق العبور، اليوم الخميس، حيث سجلت أسعار الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيها، والفلفل 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.

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