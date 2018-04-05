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الخميس 05/أبريل/2018 - 01:48 ص

محافظ سوهاج يتفقد مصابين حادث الطريق الصحراوى الشرقى.. «صور»

محافظ سوهاج يتفقد
سوهاج: محمود عبدالعال
dostor.org/2117664

انتقل الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحي؛ لمتابعة الحالة الصحية للمصابين بحادث السير المروري، الذي وقع عند الكيلو 15 بطريق «سوهاج – أسيوط الصحراوي الشرقي»، نتيجة لتصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل.

وأوضح المحافظ، أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 2 آخرين، تم حجزهم بالعناية المركزة بمستشفى الهلال لتلقى العلاج، كما تم توفير العيون اللازمة بثلاجات حفظ الموتى بمستشفيات المحافظة، حيث تم نقل 4 حالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي و3 حالات بمستشفى أخميم المركزي و5 حالات بمستشفى الهلال للتأمين الصحي و3 حالات بمستشفى سوهاج العام و5 حالات بمستشفى سوهاج التعليمي؛ لحفظ جثث المتوفين لحين تسليمها لذويهم.

وشدد "عبدالمنعم" على تقديم أوجه الرعاية للمصابين ومساعدة أسر المتوفين؛ لسرعة إنهاء إجراءات الدفن وتوفير سيارات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، والرحمة للمتوفين ولذويهم الصبر والسلوان.

وتوجه المحافظ بالشكر لمسئولي الشئون الصحية ومستشفى الهلال والإسعاف على المستوى الطبي العالي الذي تم التعامل به مع المصابين وسرعة انتقال سيارات الإسعاف؛ لنقل الجثث والمصابين، حيث تم نقل جميع المصابين والمتوفين من موقع الحادث.

وأكد المحافظ أن الحادث أليم، وناشد السائقين بتوخي الحذر وعدم تخطي السرعات المقررة، خاصة عند القيادة ليلاً على الطرق السريعة، مؤكدًا بأن أغلب الحوادث التي تقع على الطرق السريعة تكون نتيجة للسرعة الجنونية من بعض السائقين.

كان المحافظ قد قرر رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين والوفيات التي أسفر عنها الحادث.

محافظ سوهاج يتفقد مصابين حادث الطريق الصحراوى الشرقى.. «صور»

محافظ سوهاج يتفقد مصابين حادث الطريق الصحراوى الشرقى.. «صور»

محافظ سوهاج يتفقد مصابين حادث الطريق الصحراوى الشرقى.. «صور»

محافظ سوهاج يتفقد مصابين حادث الطريق الصحراوى الشرقى.. «صور»

محافظ سوهاج يتفقد مصابين حادث الطريق الصحراوى الشرقى.. «صور»

محافظ سوهاج يتفقد مصابين حادث الطريق الصحراوى الشرقى.. «صور»

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