ضبط سلع مجهولة المصدر فى حملة أمنية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة أمنية موسعة على الأسواق؛ للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، تحت إشراف مدير الأمن اللواء فتح الله حسني، وبرئاسة العميد محمود عوض، مدير إدارة البحث الجنائي.



وأسفرت الحملة فى مجال السلع مجهولة المصدر، عن ضبط 3 طن دقيق، و2 طن فول صحيح مجهولة المصدر بمحل غلال بمنطقة سوق الخميس، دائرة قسم أول أسوان، وفي مجال ضبط قضايا السلع منتهية الصلاحية تم ضبط 11 طنًا و470 كيلو عدس مجروش، و8 أطنان و660 كيلو فول صحيح، و8040 زجاجة زيت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدامي بمخزن جملة دائرة قسم أول أسوان.



وفى مجال قضايا تجميع السلع التموينية تم ضبط 200 كيلوسكر تمويني مدعم، و150 كيلو جرام زيت تمويني مدعم بمخزن بدائرة مركز شرطة أسوان، وتحررت المحاضر اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.