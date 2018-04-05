أسعار الألبان اليوم.. و«السائب» بـ20 جنيهًا للكيلو
تباينت أسعار الألبان، اليوم الخميس، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» من 18 - 25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم الخميس، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» من 18 - 25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
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