ارتفاع عدد ضحايا حادث «سوهاج الصحراوي» لـ20 متوفيًا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» بـ«تريلا» على طريق «سوهاج- أسيوط الصحراوي الشرقي» عند الكيلو 80، إلى 20 متوفيا، و2 مصابين، وتم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى أخميم المركزي.



وقرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة؛ لاستقبال حالات الإصابة والوفيات؛ بسبب حادث التصادم.



وشدد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج على مسئولي مديرية الصحة بالانتقال إلى المستشفيات، ومتابعة توفير الأطباء، والفرق الطبية اللازمة لرعاية المصابين، وتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية وأكياس دم.