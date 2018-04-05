القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:39 ص

اليوم.. استكمال التحقيق مع متهم بالانضمام للجماعة الإرهابية بحلوان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2117628

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، التحقيقات مع شخص فى اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط «ع. ف» 55 سنة، مصرى ومقيم بمنطقة حلوان، لتورطه فى قضية تظاهر، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى من عملات مختلفة، وتم التحفظ عليه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

تم تحرير عن ذلك محضر رقم 4995 لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت أمس الأربعاء بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

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