القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
ولاد الكار
الخميس 05/أبريل/2018 - 01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الكاتب الصحفي مكرم
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
وليد صلاح
dostor.org/2117626

تعكف اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد على إعداد التقرير السنوي للمجلس على أن يتم تسليمه فى غضون أسبوعين، مع إكمال المجلس عامه الأول، وذلك لتقديمه لرئاسة الجمهورية وعرضه على الرأي العام.

ويشمل التقرير عدة محاور، منها محور خاص بحرية الرأي والتعبير، وتشمل نماذج لمقالات رأي بعدد من الصحف والمواقع تنتقد بعض السياسات والمواقف لرئيس الجمهورية، وكذلك الحكومة دون أن يتعرض كتابها لأي شئ، وهو ما يدل وفقا للتقرير على مساحة الحرية التي يتمتع بها الإعلام المصرى.

وأكدت مصادر لـ«الدستور» أن التقرير يشمل أيضا نشاط المجلس بجامعة الدول العربية، من خلال مشاركة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد فى العديد من الجلسات التى نظمتها الجامعة للإعلام العربي ودوره وأهميته، وأيضا أنشطة المجلس الخارجية من خلال مشاركة عدد من قياداته فى اجتماعات وزراء الإعلام العرب ورؤساء اتحادات الإذاعة والتلفزيون العربية، والتي كان يشارك بها مكرم محمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا مجدي لاشين رئيس التلفزيون وعضو المجلس الأعلى، ومحمد العمري وعبدالفتاح الجبالى وكيلى المجلس، وكذلك مشاركات الأمين العام للمجلس أحمد سليم فى عدد كبير من جلسات البرلمان المتعلقة بقانون تنظيم الفتوى، وتنظيم الفتاوى عبر وسائل الإعلام وهو أحد أبرز قرارت المجلس.

كما يحتوي التقرير أيضا وفقا للمصادر على إحصائيات بعدد القرارت التي أصدرها المجلس والمتعلقة بتنظيم العمل الإعلامي، بداية من تحذير القنوات في رمضان الماضى من بث محتوى غير مهنى يتنافي مع العادات والتقاليد المصرية، وصولا إلى معاقبة بعض البرامج بإيقافها مدد تتراوح من أسبوع إلى شهر، وتحذير بعض القنوات بسحب الترخيص وإيقافها.

ويشمل التقرير أيضا باب متعلق بالهيكل الإداري والتنظيمي داخل المجلس والخاص بالعاملين به، وكذلك الهيكل التنظيمي للجانه، والتي صدرت بها قرارات من المجلس مثل لجنة الرصد والمتابعة ولجنة الشكاوى ولجان «الدراما – لجنة تقييم الإعلام الرياضى»، على أن يحتوي التقرير توضيح لطبيعة عمل كل لجنة ومساهمتها فى ضبط المشهد الإعلامي فى مصر على مدار عام هو عمر المجلس.

ولم يغب مجال التدريب والتطوير عن التقرير السنوي للمجلس، حيث يضم التقرير حصر شامل بعدد الدورات التدريبية التي نظمها المجلس للصحفيين والإعلاميين والإذاعيين الأفارقة منذ تأسيسه، والتي تهدف لتعزيز التعاون مع إعلام القارة السمراء وإطلاعهم على مستجدات العمل الإعلامي المتطورة، وقد شملت تلك الدورات زيارات لمدينة الانتاج الإعلامي وغرف صناعة الأخبار ببعض المؤسسات الإعلامية إذاعة وتلفزيون، سواء قومية أو خاصة، كما يرصد التقرير حصر بالدورات التي نظمها المجلس للصحفيين والإعلاميين المصريين على مدار عام منها دورات تمت بالتعاون مع البورصة المصرية وأخري تمت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حقيقة استقالة حاتم زكريا من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين

منذ أقل من شهر

نقيب الصحفيين: السيسى يدعم حرية الصحافة ويعى جيدًا أهمية الإعلام

الآن

عاجل.. سقوط ثالث مقاتلة للجيش الأمريكي خلال يومين واختفاء طيارين

«الباز» يكشف تفاصيل لعبة «الحوت الأزرق» (فيديو)

البيت الأبيض يكشف موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

عاجل.. «معتقل» يجبر طائرة ليبية على تغيير مسارها

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

العثور على جثة مواطن مقتول داخل شقته بسفاجا

ألبومات الصور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

العثور على جثة مواطن مقتول داخل شقته بسفاجا

كشكول

رامي جمال ومطربين آخرين في حفل الجامعة المصرية الروسية

جامعة عين شمس تمنح المهندس هاني عازر الدكتوراه الفخرية.. غدا

"طب الأسنان الرقمي" بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق"

عبدالرحمن بحيري مدرسا مساعدا بكلية أصول الدين بالمنوفية

جمال عبدربه عضوا بمجلس محصلي ومنتجي الحاصلات الزراعية

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

اعتقال 500 إيراني دخلوا العراق بتأشيرات مزورة

«ألو شرطة».. تطبيق جزائري جديد لتصوير الجرائم

«الوفاق الليبية» تختار مسئولا بالحكومة المؤقتة لخارجيتها

منوعات

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك