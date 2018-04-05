ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

تعكف اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد على إعداد التقرير السنوي للمجلس على أن يتم تسليمه فى غضون أسبوعين، مع إكمال المجلس عامه الأول، وذلك لتقديمه لرئاسة الجمهورية وعرضه على الرأي العام.



ويشمل التقرير عدة محاور، منها محور خاص بحرية الرأي والتعبير، وتشمل نماذج لمقالات رأي بعدد من الصحف والمواقع تنتقد بعض السياسات والمواقف لرئيس الجمهورية، وكذلك الحكومة دون أن يتعرض كتابها لأي شئ، وهو ما يدل وفقا للتقرير على مساحة الحرية التي يتمتع بها الإعلام المصرى.



وأكدت مصادر لـ«الدستور» أن التقرير يشمل أيضا نشاط المجلس بجامعة الدول العربية، من خلال مشاركة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد فى العديد من الجلسات التى نظمتها الجامعة للإعلام العربي ودوره وأهميته، وأيضا أنشطة المجلس الخارجية من خلال مشاركة عدد من قياداته فى اجتماعات وزراء الإعلام العرب ورؤساء اتحادات الإذاعة والتلفزيون العربية، والتي كان يشارك بها مكرم محمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا مجدي لاشين رئيس التلفزيون وعضو المجلس الأعلى، ومحمد العمري وعبدالفتاح الجبالى وكيلى المجلس، وكذلك مشاركات الأمين العام للمجلس أحمد سليم فى عدد كبير من جلسات البرلمان المتعلقة بقانون تنظيم الفتوى، وتنظيم الفتاوى عبر وسائل الإعلام وهو أحد أبرز قرارت المجلس.



كما يحتوي التقرير أيضا وفقا للمصادر على إحصائيات بعدد القرارت التي أصدرها المجلس والمتعلقة بتنظيم العمل الإعلامي، بداية من تحذير القنوات في رمضان الماضى من بث محتوى غير مهنى يتنافي مع العادات والتقاليد المصرية، وصولا إلى معاقبة بعض البرامج بإيقافها مدد تتراوح من أسبوع إلى شهر، وتحذير بعض القنوات بسحب الترخيص وإيقافها.



ويشمل التقرير أيضا باب متعلق بالهيكل الإداري والتنظيمي داخل المجلس والخاص بالعاملين به، وكذلك الهيكل التنظيمي للجانه، والتي صدرت بها قرارات من المجلس مثل لجنة الرصد والمتابعة ولجنة الشكاوى ولجان «الدراما – لجنة تقييم الإعلام الرياضى»، على أن يحتوي التقرير توضيح لطبيعة عمل كل لجنة ومساهمتها فى ضبط المشهد الإعلامي فى مصر على مدار عام هو عمر المجلس.



ولم يغب مجال التدريب والتطوير عن التقرير السنوي للمجلس، حيث يضم التقرير حصر شامل بعدد الدورات التدريبية التي نظمها المجلس للصحفيين والإعلاميين والإذاعيين الأفارقة منذ تأسيسه، والتي تهدف لتعزيز التعاون مع إعلام القارة السمراء وإطلاعهم على مستجدات العمل الإعلامي المتطورة، وقد شملت تلك الدورات زيارات لمدينة الانتاج الإعلامي وغرف صناعة الأخبار ببعض المؤسسات الإعلامية إذاعة وتلفزيون، سواء قومية أو خاصة، كما يرصد التقرير حصر بالدورات التي نظمها المجلس للصحفيين والإعلاميين المصريين على مدار عام منها دورات تمت بالتعاون مع البورصة المصرية وأخري تمت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.