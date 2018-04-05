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الخميس 05/أبريل/2018 - 07:05 ص

ما هى بكتيريا «الكابوس» التى اجتاحت أمريكا؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
dostor.org/2117602

تنامى خطر "بكتيريا الكابوس" ذات المقاومة الكبيرة للمضادات الحيوية، التي تم رصدها أكثر من 200 مرة في الولايات المتحدة العام الماضي، في أول واقعة من نوعها توضح التهديد الذي تشكله هذه الحالات النادرة، وقال مسؤولون في القطاع الصحي الأميركي إن الحالات المكتشفة كانت أكثر مما توقعوه، موضحين أن العدد الحقيقي ربما أكبر، لأن الجهود تضمنت فقط مختبرات محددة في كل ولاية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بكتيريا الكابوس:

- كان البنسلين الذي اكتشفه ألكسندر فلمنج في بدايات القرن الماضي، أول مضاد حيوي يتم اكتشافه، ثم توالى اكتشاف المضادات الحيوية وتطويرها، حتى بات لدينا العديد من الأنواع، لكن جميعها تشترك في مقدرتها على قتل خلايا البكتريا داخل جسم الإنسان، وفي ذات الوقت لا تسبب أضرارًا خطيرة أو مميتة للإنسان عائل المرض، فالأمر صعب لأن المطلوب ليس قتل البكتريا فقط، ولكن المحافظة على العائل كذلك.

- قبل عام 2000، كان من النادر العثور على بكتيريا مقاومة لعقار «كاربابينيم»، وهو مضاد حيوي قوي يستخدم كآخر الحلول، لكن ظهرت بكتيريا «الكابوس»، وهي نوع من الميكروبات يعرف باسم «سي. آر.إ»، وتستطيع هذه البكتيريا قتل نصف المرضى الذين يصابون بها في الدم؛ لا سيما أنها تقاوم معظم أو كل المضادات الحيوية وتنشر المقاومة إلى السلالات الأخرى من الميكروبات، ما يجعلها أشبه بميكروبات خارقة.

- أفاد تقرير رسمي بأن بكتيريا خطرة، قاومت 26 مضادًا حيويًا مختلفًا، تسببت في وفاة مايزيد عن 200 شخص بالولايات المتحدة.

- أظهرت الاختبارات أن البكتيريا لديها مستويات منخفضة من مقاومة الفوسفوميسين "fosfomycin"، لكن الأخير أقر فقط في الولايات المتحدة كعلاج يؤخذ عن طريق الفم لعلاج التهاب المثانة غير المعقد.

- هذه البكتيريا تفشل معها جميع الأدوية، نتيجة استخدام المضادات الحيوية في غير موضعها، مما يجعلها أكثر شراسة وأكثر ضررًا.

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