اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المعادى»

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة عبد الخالق محمود فى اتهامه وآخرين بالتورط فى أحداث الشغب التى وقعت خلال الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف المعادى».



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وبعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.