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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:03 ص

3 بدائل لـ«بلسم الشعر».. جربيها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مارسيل نظمي
dostor.org/2117597

استخدام بلسم للشعر بعد غسله أمر هام ولاغنى عنه لكن مع تكراره يضر بالشعر ويجهده؛ لذا نقدم لكِ 3 بدائل للبلسم من الوصفات الطبيعية يمكن تجريبها لراحة شعرك وللوصول لنتيجة صحية.

اللبن الزبادي:
يعتبر اللبن الزبادي بديلًا للبسلم ويستخدم في تنعيم الشعر وإضفاء لمعة وحيوية عليه، فقط عليكِ تدليكه على شعرك وتركه مدة 20 دقيقة حتى يجف ثم غسله بالشامبو وشطفه بالماء البارد وستجدي نتيجة هائلة.

زيت جوز الهند:
هو من الزيوت المفيدة للشعر، قومي بتدليكه على خصلات شعرك من أعلى فروة الرأس حتى الأطراف، وأتركيه ساعة على شعرك ثم قومي بشطفه.

زيت اللافندر:
وهو زيت عطري يستخدم في تجميل الشعر وتنعيمه، والقضاء على القشرة، ضعيه على رأسك ودلكيه جيدًا لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله وستحصلين على لمعان ورائحة عطرية ونعومة مميزة.

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