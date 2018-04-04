وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تبدل حال فتاة إنجليزية من حال لحال آخر بفضل حفنة من الأقزام الذين ظلوا ينعتونها طوال طفولتها بـ«البشعة» حتى ظنّنت حقًا أنها كذلك، ثم قررت أن تغير كل شئ، وتثبت للجميع أنها الأفضل.



واستعرضت صحيفة «ميرور» البريطانية، قصة الفتاة البريطانية بيج ليلي أليكسندر، 17 عامًا، التي ظل أصدقائها خلال فترة الطفولة يصفونها بالبشعة، ولكن والدتها تظن أن هذا الأمر لأنهم يغارون منها.



على كلٍ، قالت ليزا، والدة الفتاة، إن ابنتها من كثرة ما كانت تتعرض للهجوم من زملائها في المدرسة، قررت أن تتوقف عن الطعام، مشيرة إلى أنها صعقت في أحد المرات حينما رأت عظام فتاتها بارزة، ولكن الآن بيج ليلي، تنافس على لقب ملكة جمال إنجلترا، بعد أن وصلت للتصفيات النهائية متفوقة بذلك على العديد من الجميلات الأخريات.



وتشير والدتها إلى أن "بيج" التي تعرضت للمضايقات طوال سنواتها في المدرسة الإبتدائية والثانوية، حولت حياتها بعد أن درست دورة تجميل وتأهلت الآن لنصف نهائي ملكة جمال إنجلترا، موضحة أنها حينما كانت صغيرة كانت تظهر كموديل على أغلفة مجلات الأطفال.



وحسب الصحيفة البريطانية، ستنافس "بيج" الآن في مسابقة ملكة جمال "كوفنتري" في 6 أبريل، بالإضافة إلى مسابقة "الآنسة غريمسبي" في 13 أبريل، وسوف تنافس في المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال إنجلترا في 3 يوليو.

