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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:54 م

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

وصفوها بـ«البشعة»
وائل خورشيد
dostor.org/2117594

تبدل حال فتاة إنجليزية من حال لحال آخر بفضل حفنة من الأقزام الذين ظلوا ينعتونها طوال طفولتها بـ«البشعة» حتى ظنّنت حقًا أنها كذلك، ثم قررت أن تغير كل شئ، وتثبت للجميع أنها الأفضل.

واستعرضت صحيفة «ميرور» البريطانية، قصة الفتاة البريطانية بيج ليلي أليكسندر، 17 عامًا، التي ظل أصدقائها خلال فترة الطفولة يصفونها بالبشعة، ولكن والدتها تظن أن هذا الأمر لأنهم يغارون منها.

على كلٍ، قالت ليزا، والدة الفتاة، إن ابنتها من كثرة ما كانت تتعرض للهجوم من زملائها في المدرسة، قررت أن تتوقف عن الطعام، مشيرة إلى أنها صعقت في أحد المرات حينما رأت عظام فتاتها بارزة، ولكن الآن بيج ليلي، تنافس على لقب ملكة جمال إنجلترا، بعد أن وصلت للتصفيات النهائية متفوقة بذلك على العديد من الجميلات الأخريات.

وتشير والدتها إلى أن "بيج" التي تعرضت للمضايقات طوال سنواتها في المدرسة الإبتدائية والثانوية، حولت حياتها بعد أن درست دورة تجميل وتأهلت الآن لنصف نهائي ملكة جمال إنجلترا، موضحة أنها حينما كانت صغيرة كانت تظهر كموديل على أغلفة مجلات الأطفال.

وحسب الصحيفة البريطانية، ستنافس "بيج" الآن في مسابقة ملكة جمال "كوفنتري" في 6 أبريل، بالإضافة إلى مسابقة "الآنسة غريمسبي" في 13 أبريل، وسوف تنافس في المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال إنجلترا في 3 يوليو.

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!
وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!
وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!
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